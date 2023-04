Il Napoli, con Cristiano Giuntoli, è sempre al lavoro per setacciare nuove occasioni di mercato, in vista del prossimo anno, in cui sicuramente la società vorrà rinforzare la squadra con dei nuovi talenti da far emergere.

In particolare, la società azzurra guarda con interesse alla Turchia, dove ci sono due talenti del Fenerbache(la squadra dove giocavano Kim ed Elmas) che stanno emergendo: Kadioglu, esterno e Guler.

Ma la concorrenza sarà dura da sbaragliare, considerando che su questi due talenti che potrebbero far parlare di sè molto presto, c’è il Newcastle, che vuole rinforzarsi per scalare sempre di più le gerarchie della Premier, e su Guler ci sono anche le mire del PSG, che vorrebbe anticipare tutti.

Fonte: Fanatik.