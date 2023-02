Tragedia nel calcio, Christian Atsu è morto sotto le macerie in Turchia

Il disastro causato dal terremoto in Siria e Turchia non sembra finire mai. Piange anche il calcio. Non solo per le 45 mila vittime morte sotto le macerie. Fra queste è stato trovato Christian Atsu. Dopo giorni di tentativi e ricerche, non ce l’ha fatta l’attaccante ghanese dell’Hatayspor. Aveva solo 31 anni. Lo riportano varie agenzie di stampa, fra cui l’Agi, e il manager del calciatore.

Atsu era cresciuto calcisticamente nel Feyenoord, poi si era trasferito al Porto. Nella sua carriera ci sono state il Rio Ave, il Chelsea e una serie di prestiti: Vitesse, Everton, Bournemouth e Malaga. Dopo essere passato a titolo definitivo al New Castle nel 2021, poi Al Ra’ed e infine in Turchia con la sua attuale squadra.