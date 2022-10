Il Napoli consolida il primato in classifica dopo la vittoria con la Cremonese. Alle sue spalle c’è l’Atalanta e tanto altro. Ma non è un caso il piazzamento di queste due squadre dopo nove giornate di Serie A. La solidità e la preparazione stanno premiando non solo in Italia. Infatti sia l’Atalanta che il Napoli hanno mantenuto il record di imbattibilità 9 volte su 9, registrandosi come due delle migliori in tutta Europa. Ecco la lista delle altre:

PSG: 10/10

Barcellona: 8/8

Real Madrid: 8/8

Manchester City: 9/9

Dati che non passano inosservati e che valorizzano ancor di più l’ottimo lavoro di queste due società.