Alla vigilia del match di Champions League, Chelsea Milan, ha parlato Kalidu Koulibaly, che il Milan lo ha affrontato tante volte con la casacca del Napoli. Il difensore senegalese ha fatto un riferimento proprio agli azzurri dicendo:

“Napoli mi manca. Evitare di dirlo non rispecchia la realtà. Di Napoli mi manca tutto, i tifosi e la piazza ad esempio ma non mi pento della scelta di venire a Londra a giocare. Il Chelsea era uno dei miei più grandi sogni e sono riuscito a realizzarlo. So che ambientarsi è un po’ dura perché sono passato da otto stagioni in Italia ad una realtà come l’Inghilterra. Mi servirà un po’ di tempo per rendere al meglio. Qui tutti mi vogliono bene però sono felice di essermi trasferito qui e di difendere questi colori. Il Milan? Sicuramente è un avversario ostico ma non è imbattibile. Per esempio il Napoli ha vinto a San Siro contro di loro quindi mi sento fiducioso e penso che abbiamo le chiavi della partita”.

Così ha concluso la sua intervista Koulibaly.