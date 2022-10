Il derby di Manchester di oggi pomeriggio ha visto una sola squadra in campo. Il Manchester City di Pep Guardiola hanno letteralmente demolito lo United di CR7 & company. Due i protagonisti assoluti della gara : Phil Foden e Erling Haaaland. Perché ? Perché il match è finito 6-3 per i Citizien e sono state decisive le triplette dell’inglese e del norvegese. Per lo United in gol il giovane talento brasiliano, Anthony, e la doppietta di Martial. Una dura punizione per i Red Devils che continuano il periodo di crisi.