Tra una settimana ci sarà la sosta delle Nazionali e il campionato avrà la prima sosta della stagione, a circa 40 giorni dallo stop effettivo al campionato, che ci sarà da metà novembre fino a Natale.

Dunque, tra una settimana, Spalletti, come altri suoi colleghi, vedrà l’organico sgonfiarsi in quanto in molti andranno a giocare per le Nazionali.

Molti, ma non tutti; infatti, un titolare affidabile e maestoso come Anguissa resterà a Napoli anche durante il periodo di sosta; il ct del Camerun, infatti, ha deciso di risparmiarlo e di convocarlo direttamente per il Mondiale.

Dunque, Anguissa resterà a disposizione di Spalletti.