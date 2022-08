Alle 21 parte la stagione ufficiale delle italiane in Europa e a scendere in campo per rappresentare la nostra nazione è la Fiorentina di Italiano, che deve affrontare il Twente in playoff per accedere ai gironi della Conference League.

Per quanto riguarda la formazione viola, Italiano, come suo solito, stravolge la formazione e rispetto alla formazione contro la Cremonese, schiera Cabral e Gonzalez dal primo minuto; dunque, Jovic va in panchina.

Queste le formazioni ufficiali:

IORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Duncan, Amrabat, Maleh; Gonzalez, Cabral, Sottil.