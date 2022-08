Arriva il fuorigioco semiautomatico, si userà in Supercoppa! Ecco cos’è!

Il fuorigioco è una delle scelte arbitrali in cui la tecnologia può maggiormente aiutare il direttore di gara. E allora ecco la svolta! In occasione della prossima Supercoppa Europea verrà utilizzato il fuorigioco semiautomatico (SAOT). La partita in questione si terrà il 10 agosto ad Helsinki tra Real Madrid ed Eintracht Francoforte. Questo sistema verrà impiegato anche nei match della prossima Champions League.

Ma come funziona il SAOT? L’obiettivo primario è quello di guadagnare tempo in occasione dei check VAR. Spesso vediamo pause ammontanti ad addirittura 5 minuti, decisamente troppo. Ora, grazie a dodici telecamere speciali che tracciano fino a 29 punti diversi del corpo del giocatore sarà possibile verificare la regolarità della posizione del calciatore nel giro di circa 20 secondi.