Insigne preso in giro in America, ecco cosa è successo!

La missione americana di Lorenzo Insigne continua. Dopo la grande gioia nel debutto contro Charlotte, battuto 4-0, Toronto non ha dato continuità alle proprie prestazioni. Nella partita successiva è arrivata una sconfitta nella finale del Canadian Championship persa ai rigori contro Vancouver (in cui Insigne è stato sostituito appena prima della fine del match).

In campionato invece, TFC ha incassato un pareggio a reti bianche in casa dei New England Revolution, un risultato che non migliora la classifica già disastrosa (penultimo posto in Eastern Conference).

Proprio in quest’occasione il tanto acclamato Lorenzo Il Magnifico si è fatto parare un rigore decisivo al minuto 81. Una serata da incubo per l’ex Napoli, il quale ha dovuto subire anche una derisione arrivata dagli spalti. Insigne si era avvicinato alla bandierina del calcio d’angolo in procinto di battere un corner; a quel punto un tifoso della squadra di casa gli ha detto: “Dov’è il tuo Mondiale?”. Una frase che aveva palesemente l’obiettivo di schernire lo scugnizzo per la mancata qualificazione dell’Italia al torneo del prossimo inverno in Qatar.

Insigne ha risposto con un sorrisino amaro che sapeva tanto di impotenza di fronte a questa presa in giro. L’esperienza in quel di Toronto non sta andando nel migliore dei modi per lui: i risultati stentano ad arrivare e TFC sembra non avere speranze di rimonta in vista dei play-off.