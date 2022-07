Vincenzo Montella, allenatore dell’Adana Demirspor, ha rilasciato un’intervista a KKN, ecco le sue parole:

Napoli tutto nuovo, che percezione ha del Napoli?

“Nel calcio c’è bisogno di rinnovarsi per migliorare, il percorso non è facile perché non sempre si riesce a indovinare il livello del prospetto che si acquista. Il Napoli l’hanno scorso ha fatto un ottimo campionato e Spalletti è un eccellente allenatore quindi penso che il Napoli possa fare grandi cose.“