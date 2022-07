Gennaro Gattuso va avanti nella sua nuova esperienza al Valencia. Dopo mille difficoltà, adesso la situazione sembra essersi rasserenata. Secondo Il Tempo, Ringhio avrebbe chiesto alla società l’acquisto di un suo vecchio pupillo: Elseid Hysaj.

Il tecnico calabrese ha allenato il terzino della Lazio in occasione della sua avventura sulla panchina del Napoli ed ora vorrebbe ritrovarlo in Spagna. Los Murcielagos hanno già effettuato un sondaggio per il giocatore classe ’94.