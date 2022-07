UFFICIALE – Reina va al Villarreal, ritroverà un ex Napoli! I dettagli!

L’ex portiere del Napoli Jose Manuel Reina tornerà a giocare in patria, precisamente al Villarreal. Poche settimane fa, lo spagnolo aveva deciso di risolvere il contratto con la Lazio. La sensazione era che avesse la volontà di andare a giocare in Liga e si è rivelata quella giusta. Pepe ritroverà il suo ex compagno di squadra Raul Albiol. I due hanno militato per tanto tempo nel Napoli e hanno instaurato un grande feeling.

Reina ha firmato un contratto annuale per quella che, a quanto da lui affermato, probabilmente sarà la sua ultima stagione da calciatore. L’ormai 39enne ricoprirà presumibilmente il ruolo di alternativa a Rulli, la prima scelta del tecnico Emery. Ricordiamo che quello del portiere iberico è un ritorno nella provincia di Castillon visto che ha giocato al Villarreal dal 2002 al 2005.