Stiamo parlando di Juan Camilo Zuniga, esterno veloce, imprevedibile e capace di fornire belle prestazioni. Nel Napoli di Mazzarri è stato un elemento importante, con l’arrivo di Benitez, la sua posizione all’interno della squadra è stata marginale. Il passare dell’età e gli infortuni hanno portato il colombiano lontano dal capoluogo campano. In realtà la sua carriera calcistica era terminata nel 2018, tornato in patria, all’Atletico Nacional non aveva trovato le fortune sperate. All’Estadio John Jairo Tréllez di Turbo, il prossimo 11 giugno, ci sarà la Partida de las estrellas, una serata per permettere a Zuniga di dire addio ufficialmente al calcio giocato.