Il nobilissimo gesto del Crystal Palace alla famiglia dell’allenatore dell’Hartlepool

Crystal Palace e Hartlepool si sono oggi sfidate questo pomeriggio per il quarto turno di FA Cup. Le previsioni erano di una partita a favore dei padroni di casa, militanti in Premier League, contro una compagine di League Two, la quarta divisione inglese. Le aspettative non sono state ribaltate, nonostante la competizione sia nota per le grandi imprese di Davide contro Golia. La squadra di Patrick Vieira ha battuto agilmente i rivali con un secco 2-0, con le stelline Marc Guehi e Michael Olise che hanno lasciato il segno.

Questo match, però, resterà nella storia per un nobilissimo gesto compiuto dai padroni di casa. Questi ultimi, hanno scoperto che alla moglie dell’allenatore dell’Hartlepool Graeme Lee le è stata diagnosticata un rarissimo tumore al cervello. Viste le costosissime cure, le Eagles hanno voluto supportarla donando 60mila euro. Inoltre, è stata aperta una sezione sul sito per contribuire con delle donazioni.

Un gesto che certifica la magia di questo sport. Non sono solo grandi ed entusiasmanti sfide sul prato verde, ma aiuto e sostegno reciproco nei momenti di difficoltà, come una grande famiglia.

Per aiutare Gemma Lee: il link per il crowdfunding