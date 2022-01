La variante Omicron sta creando problemi e disagi in Italia, anche nell’ambito sportivo: appena una settimana fa, il Governo stabiliva un protocollo con il Mondo dello Sport e con le Regioni per decidere quando bloccare una squadra.

Ma il Covid potrebbe condizionare anche la gara con il Barcellona del Napoli; infatti, come riporta AS, pochi giocatori blaugrana hanno la terza dose, ma molti non hanno fatto ancora un richiamo.

Questo potrebbe essere un problema, in quanto il Governo ha introdotto in Italia un regolamento che prevede che in un hotel possano soggiornare solo i vaccinati con dose booster o i guariti da meno di 6 mesi.

Ciò vuol dire che il Barcellona ha due alternative: o far fare il richiamo a tutti i suoi atleti o decidere di venire a Napoli direttamente il 24 febbraio, data della gara di ritorno.

