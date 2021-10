Dopo l’umiliante 7-1 subito in casa dello Zenit la settimana scorsa, lo Spartak Mosca non riesce a cambiare rotta. La squadra di Rui Vitoria, dopo esser passata in vantaggio al 78′ con Litvinov, subisce il beffardo gol del pareggio del Rostov all’ultima azione della partita. I russi, avversari del Napoli in Europa League, si allontanano sempre di più dai piani alti della classifica, fermandosi all’ottavo posto in classifica.