TMW – Mendes spinge per portare l’ex Napoli Gattuso al Newcastle!

Dopo l’esonero di Steve Bruce del Newcastle, la squadra Inglese è alla ricerca di un nuovo allenatore. Tra i profili sondati dalla dirigenza spuntano i nomi di Lucien Favre, Paulo Fonseca e l’ex allenatore del Napoli Gennaro Gattuso. Quest’ultimo, insieme al suo agente Jorge Mendes, sta spingendo per tornare in panchina e come riporta Tuttomercatoweb, il tecnico calabrese gradirebbe molto la destinazione. Gattuso era rimasto senza panchina dopo i dissapori con la dirigenza della Fiorentina, era ad un passo dall’approdare al Tottenham dove a volerlo più di tutti c’era Fabio Paratici ma la trattativa non andò a buon fine dato che i tifosi non gradivano delle dichiarazioni sessiste rilasciate da mister Gattuso.