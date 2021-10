Il fascino della Coppa di Lega Inglese: il punto

Tra la giornata di martedì e quella di mercoledì si sono svolti i 16esimi di finale della Carabao Cup, ovvero la Coppa di Lega Inglese. Tra i tanti verdetti, tre ne abbiamo da segnalare. Il primo, e quello meno recente, è del Chelsea che ha superato il turno contro il Southampton ai rigori grazie alle parate dello specialista Kepa. L’ex Athletic Bilbao, infatti, è stato rimesso gradualmente nel progetto da Tuchel che ha visto in lui ottime abilità ad intercettare i penalties.

Dopo cinque anni il Manchester City esce prima della finale in Coppa di Lega: è il sorprendente West Ham a portare la sfida fino ai rigori per poi sfruttare l’errore della stellina Phil Foden che, come Mbappè qualche mese fa, getta via la speranza di un altro trofeo nell’argenteria di Mnachester.

A concludere anche uno sguardo ai rivali in Europa League del Napoli, il Leicester. La squadra di Rodgers, fitta di seconde linee, riesce nel passaggio agli ottavi passando sempre dai tiri di rigore.