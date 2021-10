Coppa d’Africa – Liverpool in trattativa con le Nazionali per Salah, Mané e Keita: la situazione

L’esempio Liverpool anche per i club italiani per i calciatori impegnati in Coppa d’Africa? Secondo quanto rivela il tabloid The Mirror, alcuni club inglesi, Liverpool su tutti, avrebbe avviato dei colloqui con le Nazionali africane in merito alla convocazione dei propri calciatori per la competizione prevista dal prossimo gennaio.

L’obiettivo dei Reds sarebbe quello di ridurre all’osso il tempo trascorso lontano dall’Inghilterra delle proprie stelle: Mohamed Salah, Sadio Mané e Naby Keita, annullando o quantomeno rinviando la loro partenza alle ultime fasi del torneo, così da limitare il numero di partite di campionato e coppa che i calciatori sarebbero obbbligati a perdere.