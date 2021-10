Il dramma di Dan Barden: un tumore ai testicoli lo terrà lontano dal campo

Immagina di esser solo all’inizio del tuo sogno, quello di diventare giocatore professionista, e il fato ha deciso improvvisamente di farti allontanare da questo mondo. Un cancro ai testicoli costringerà il portiere 20enne gallese Daniel Barden a fermarsi per diversi mesi per curare questo malanno.

Oggi pomeriggio ne hanno dato notizia il Norwich(club proprietario del cartellino), il Livingston, che aveva prelevato il prestito il gallese, e lo stesso Barden sui propri canali social di cui riportiamo le su dichiarazioni:

“È stato un periodo molto difficile e impegnativo, ma il sostegno della mia famiglia, dei miei amici e dei miei colleghi mi ha aiutato nelle ultime settimane. È cambiato tutto a una velocità pazzesca, ma tutti sono stati assolutamente fantastici con me. Daniel Farke (manager del Norwich) e anche l’allenatore di Livingston, David Martindale, sono stati di grande supporto.

La diagnosi iniziale è stata un vero shock per me, ma il lato positivo è che l’abbiamo rilevata in tempo e ora posso essere positivo. Tornerò presto a fare ciò che amo. Vorrei ringraziare tutti per il loro supporto. So che il prossimo periodo sarà impegnativo, quindi chiedo privacy per me e la mia famiglia. Quando possibile, fornirò notizie”.