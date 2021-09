Slovacchia-Croazia, le fromazioni ufficiali. Lobotka dal 1′

Sono appena state rese note le formazioni ufficiali di Slovacchia-Croazia, gara valevole per la quinta giornata delle qualificazioni ai prossimi mondiali che si disputeranno in Qatar nel 2022. I padroni di casa sono al quarto posto con 6 punti a meno uno dalla squadra del CT Dalic che occupa il secondo post, valevole per i playoff con le altre seconde del torneo.

Per gli slovacchi segnaliamo la presenza in difesa di Skriniar e del centrocampo Kucka-Lobotka-Hamsik. I croati, invece schierano dal primo minuto solo uno dei due interisti cioè Marcelo Brozovic. Ivan Perisic parte dalla panchina.

Slovacchia(4-5-1): Rodak; Pekarik, Satka, Skriniar, Hancko;Mak, Kucka, Lobotka, Hamsik,Weiss; Schranz.

Croazia(4-3-3): Ivusic; Sosa, Vida, Lovren, Juranovic; Kovacic, Brozovic, Vlasic, Orsic, Colak, Ivanusec.