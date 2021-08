Leicester, si infortuna un titolare. Napoli a rischio? Le ultime

Giovedì 6 settembre il Napoli esordirà in Europa League contro il Leicester. La squadra allenata da Brendan Rodgers ha battuto nella giornata di ieri il Norwich per 1-2 nella terza giornata di Premier League; ma durante la partita contro i gialloverdi, le Foxes hanno perso un titolare per infortunio. Si tratta di Ricardo Pereira, uscito all’11’ per un problema fisico accusato dopo uno scatto. Ad una ventina di giorni dal match di EL, il rischio di non averlo a disposizione con il Napoli potrebbe manifestarsi.