EUROAVVERSARIE – Il Leicester vince in casa del Norwich: i dettagli

Il Leicester, prossima avversaria del Napoli nel girone di Europa League, ha appena portato a casa i tre punti nella terza giornata di Premier League. Dopo una vittoria e una sconfitta nelle prime due gare, le Foxes hanno battuto per 2-1 il Norwich in trasferta. Ospiti subito in vantaggio dopo 8 minuti grazie al solito Vardy; poi il pareggio su rigore del finlandese Pukki in chiusura di primo tempo, e partita che si fa sempre più intensa con i padroni di casa a caccia del gol del vantaggio per dare una scossa al proprio campionato, essendo fermi a zero. Ma la rete del 2-1 la trova il Leicester con l’esterno Albrighton al 76′. La squadra di Rodgers sarà senza dubbio un osso duro per il Napoli, dal momento che sa difendersi piuttosto bene e ha tante armi per far male lì davanti. L’appuntamento è al 16 settembre con la sfida del King Power Stadium tra le Foxes e gli azzurri.