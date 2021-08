Dalla Germania – Younes pronto a lasciare l’Eintracht, pronto il passaggio in Arabia Saudita: i dettagli

Dopo aver ottenuto il riscatto dal Napoli, un anno prima rispetto a quanto previsto, l’Eintracht Francoforte si appresta a salutare Amin Younes. Secondo quanto riportato dall’edizione tedesca di Sky Sport, l’ex calciatore del Napoli è ad un passo dal cominciare la sua nuova avventura in Arabia Saudita. L’Al Shabab ha trovato già l’intesa con l’esterno e mancano solo gli ultimi dettagli per ottenere l’ok definitivo dalla squadra tedesca. Affare ancora non ufficiale ma il tutto potrebbe chiudersi definitivamente già nelle prossime ore.