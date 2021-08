Dopo un solo giorno dell’annuncio del Barcellona e la separazione con Lionel Messi, quest’ultimo sembra essere già pronto per una nuova avventura. Il 10 di Rosario è vicinissimo al Paris Saint Germain, dove ritroverà Neymar. Il club parigino ha dato un’accelerata definitiva alla trattativa e mancano solo alcuni dettagli per arrivare all’intesa totale. Stando a quanto riportato da Sky Sport, Messi firmerà un biennale da 35 milioni a stagione con opzione per il terzo.