Da Manchester – I Red Devils alla base dell’interessamento dell’Atletico per Di Lorenzo: l’intreccio

La cessione di Trippier alla base dell’interessamento dell’Atletico Madrid per Giovanni Di Lorenzo. Secondo quanto si apprende dai tabloid inglesi, il laterale, protagonista di un grande Europeo con Leoni, avrebbe deciso già prima della rassegna continentale di lasciare la Spagna.

In vetrina con la sua Nazionale, il Manchester United sarebbe in pressing su di lui per riportarlo in Premier. La trattativa può seriamente concretizzarsi, con gli spagnoli che si vorrebbero cautelare allacciando i contatti con il Napoli per il terzino campione d’Europa. A riportarlo è il Manchester Evening News.