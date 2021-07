Nuno Tavares, terzino portoghese, è ufficialmente un nuovo calciatore dell’Arsenal. Il nuovo calciatore dei Gunners, segnalato come uno dei principali candidati per la corsia mancina del Napoli nelle scorse settimane, in vista del prossimo campionato giocherà in Premier League.

A darne l’annuncio ufficiale è il club londinese attraverso un post su Twitter: “Welcome to the Arsenal, Nuno Tavares”. E’ molto probabile che il Napoli, adesso, possa virare su altri obiettivi per rinforzare la catena di sinistra.

Di seguito il Tweet dell’Arsenal: