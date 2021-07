Arek Milik è un giocatore che ha lasciato il Napoli e Napoli in maniera abbastanza traumatica e cattiva: per questo motivo, non è ricordato bene dai tifosi partenopei, che a dir la verità lo hanno visto pure poco all’opera.

Ma adesso il polacco si trova al Marsiglia, ha fatto molto bene agli ordini di Sampaoli e per questo motivo resterà al Marsiglia anche il prossimo anno.

A confermare questa voce è lo stesso entourage del giocatore che spiega la felicità dell’attaccante polacco nel giocare nel club transalpino.