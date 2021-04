Il giornalista Sergio Chesi aggiorna sulla situazione in Inghilterra: “Al Chelsea la protesta dei tifosi contro la #Superlega ha costretto Cech a chiedere di far entrare il pullman allo stadio: “Lo so, dateci tempo”. E il Chelsea starebbe già preparando documenti per lasciare la SL secondo la BBC”.

Al Chelsea la protesta dei tifosi contro la #Superlega ha costretto Cech a chiedere di far entrare il pullman allo stadio: “Lo so, dateci tempo”. E il Chelsea starebbe già preparando documenti per lasciare la SL secondo la BBC. pic.twitter.com/HKGjmPK1wr — Sergio Chesi (@sechesi) April 20, 2021