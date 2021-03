Germania – Macedonia: Angelovski affida ad Elmas il centrocampo

Al via, anche per il gruppo J, la terza giornata valevole per la qualificazione al mondiale di Qatar 2022.

Sono state da poco diramate anche le formazioni ufficiali delle due squadre che si affronteranno ossia Germania e Macedonia.

Tra i titolari c’è ancora l’azzurro Eljif Elmas a dare supporto al centrocampo macedone e non si risparmierà dal tentare di far goal.

Le formazioni ufficiali:

Germania (4-3-3): Ter Stegen; Emre Can, Ginter, Ruiger, Gosens; Goretzka, Kimmich, Gundogan; Havertz, Gnabry, Sanè. All. Low;

Macedonia del Nord (5-3-2): Dimitrievski; Nikolov, Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski; Bardi, Ademi, Elmas; Pandev. Trajkovski. All. Angelovski.