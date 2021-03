Belgio – Bielorussia: Martinez risparmia Mertens, out dal primo minuto

Il Belgio non ha approfittato della gara contro la Repubblica Ceca per mettersi al comando del gruppo E ma fortunatamente grazie a Lukaku, dopo il pareggio, la nazionale di Martinez è al comando in con i cechi a 4 punti.

Queste le formazioni ufficiali di Belgio-Bielorussia, dove l’azzurro Dries Mertens partirà dalla panchina:

Belgio (3-4-3): Mignolet; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Meunier, Praet, Vanaken, Hazard; Doku, Batshuayi, Trossard;

Bielorussia (4-4-2): Gutor; Yuzepchuk, Naumov, Pavlovets, Polyakov; Stasevich, Kislyak, Ebong, Podstrelov; Kendysh, Lisakovich.