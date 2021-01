Brutte notizie per il Manchester City, positivo al Covid-19 uno dei pupilli di Guardiola

Nel Regno Unito il calcio sta attraversando un brutto periodo a causa del Covid-19 e della variante inglese. In queste settimane non sono mancate clamorose positività e addirittura rinvii di partite, anche importanti. In giornata è arrivata un’altra brutta notizia, infatti, Sergio Aguero, attaccante del Manchester City di Pep Guardiola, è risultato positivo al Coronavirus. Il calciatore stesso ha avvisato i tifosi sui social subito dopo l’esito del tampone. L’attaccante raccomanda: “Prendetevi cura di voi!”.