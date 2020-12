Gerard Pique, vincitore del premio alla carriera, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Futuro Messi? Questa è una scelta che deve prendere lui. Lionel è importante sia come giocatore, sia come persona, ma tocca a lui decidere in base alle sue sensazioni. Rapporto con lui? Io ho un ottimo rapporto con lui, ma anche molti altri lo hanno. Inoltre giochiamo insieme da tanti anni. Io, da capitano e amico, mi auguro che possa rimanere, sarebbe molto difficile senza di lui”.