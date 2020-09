Il Napoli potrebbe rinforzarsi sugli esterni, dopo il brutto infortunio di Insigne, che costringerà il capitano a stare lontano dai campi per almeno un mesetto.

Al momento sulla sinistra potrebbero giocare Lozano o Younes, ormai fuori dal progetto; il Napoli, dunque, potrebbe prendere un altro esterno che possa giocare sulla sinistra e fare il vice Insigne.

Uno dei nomi che circolano da settimane è il nome di Gerard Deulofeu: l’esterno spagnolo è in uscita dal Watford e ha gran voglia di tornare in Italia, dove ha disputato sei mesi ottimi con il Milan.

Come riporta l’emittente Sport, su Deulofeu, che il Watford non può confermare, ci sono l’interesse della Fiorentina, che lo prenderebbe in caso di cessione di Chiesa, e il Napoli, che ha già avuto il gradimento del giocatore.

L’operazione sarà imbastita in prestito con un diritto di riscatto, dunque per il napoli Deulofeu potrebbe rappresentare il classico colpo dell’ultimo minuto.