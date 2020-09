L’Everton di Carlo Ancelotti domina per 5-2 il West Bromwich Albion nel primo incontro valevole per la seconda giornata di Premier League e sale momentaneamente in testa alla classifica a punteggio pieno. In evidenza nella squadra di casa il neo acquisto James Rodriguez (in rete) e l’attaccante Dominic Calvert-Lewin, quest’ultimo autore di una tripletta, la sua prima in carriera da professionista.