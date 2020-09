La crisi generata dal Covid ha generato inevitabilmente diverse perdite economiche per molti club europei per cui in questa sessione di mercato risulta particolarmente complicato ad assistere a clamorosi colpi pirotecnici. Tuttavia secondo un’indiscrezione lanciata dal portale Tuttomercatoweb, il club saudita Al Nassr, vorrebbe fare follie per il il Papu Gomez.

Al centrocampista atalantino, infatti, sarebbe arrivata un’offerta di 7,5 milioni di euro annui con opzione per un terzo oltre ad un appartamento ed un’automobile. Il calciatore pare fortemente tentato dall’offerta a tal punto che nei prossimi giorni è atteso in Italia il direttore sportivo del club saudita per parlare con i dirigenti bergamaschi. In caso di cessione, l’Atalanta dovrebbe guadagnare all’incirca 15 milioni di euro.