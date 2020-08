Ligue 1 – Altri giocatori positivi al Covid-19: il comunicato del Rennes

Altri giocatori positivi al Covid-19. Questa volta si tratta del campionato francese, la Ligue 1, e a comunicare tre tesserati positivi al tampone è stato il Rennes.

Il comunicato:

“A seguito del caso positivo rilevato alla fine della scorsa settimana (giovedì 20/08) e come concordato, stamattina (lunedì 24/08) sono stati effettuati nuovi test, rivelando nuovi sospetti di casi COVID-19 all’interno dello Stade Rennais FC. Non appena sono stati conosciuti i risultati, i sospettati sono stati immediatamente isolati e collocati in quarantena. La LFP e la sua commissione covid sono state informate di questi nuovi casi. A scopo precauzionale e applicativo del protocollo sanitario, il personale tecnico adatterà i propri incontri di formazione favorendo il lavoro in piccoli gruppi fino a nuovo avviso“.