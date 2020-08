È appena arrivata l’ufficialità, l’arbitro della partita più attesa dell’anno, la finale di Champions League, sarà Daniele Orsato. Nel match che vedrà scontrarsi Bayern Monaco e PSG in una finale tutta inedita, ci sarà anche un po’ di Italia. Infatti oltre all’arbitro ci saranno Irrati e Guida al Var, Giallatini e Manganelli come assistenti. L’ultima finale di Champions diretta da un italiano risale addirittura al 2013, in quel caso nella sfida tutta tedesca tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund, arbitró Rizzoli!