Secondo RMC Sport, il Lille è costretto a vendere per rientrare dalle enormi difficoltà economiche, dovute in particolar modo dalla mancata qualificazione in Champions League. Secondo quanto riportato, la necessità principale è quella di coprire con le cessioni di circa 150 milioni. Sicuramente, a causa di questa situazione, potrebbe esserci un’accelerata per le cessioni di Vitor Osimhen e di Gabriel al Napoli.