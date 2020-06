Mentre la Serie A si prepara a ripartire con i recuperi della 25esima giornata, quest’oggi si sono giocate tante altre partite in Inghilterra, Spagna e Germania. Vediamo nel dettaglio i risultati del pomeriggio e le situazioni di classifica.

Bundesliga

Dopo la matematica vittoria dello scudetto da parte del Bayern Monaco, in Bundesliga si attendono i verdetti sulla Champions e sulle retrocessioni. Il Bayer Leverkusen perde una sfida importante contro l’Hertha Berlino e resta quinto a meno 2 dalla Champions; all’ultima giornata il destino non sarà più nelle mani delle Aspirine. Fortuna Dusseldorf e Werder Brema si andranno a giocare invece i playout per non retrocedere. Nessuna delle due ha vinto quest’oggi, per cui non potranno salvarsi direttamente. Di seguito i risultati della 33esima giornata:

Mainz-Werder Brema 3-1

Hoffeneim-Union Berlino 4-0

Colonia-Eintracht Francoforte 1-1

Bayern Monaco-Friburgo 3-1

Fortuna Dusseldorf-Augsburg 1-1

Lipsia-Borussia Dortmund 0-2

Paderborn-Borussia Monchengladbach 1-3

Shalke-Wolfsburg 1-4

Premier League

Dopo il big match di ieri tra Tottenham e Manchester United, in Inghilterra il Leicester non va oltre il pareggio contro il Watford mentre l’Arsenal perde contro il Brighton e rischia di precipitare al di sotto del decimo posto in classifica. Questi i risultati di oggi:

Watford-Leicester 1-1

Brighton-Arsenal 2-1

West Ham-Wolverhampton In Corso

Bournemouth Crystal Palace 20:45

Liga

In Spagna si assiste come di consueto alla lotta scudetto tra Real Madrid e Barcellona. I blancos hanno la possibilità di agganciare e superare i blaugrana in vetta alla classifica, ma giocheranno domani sul campo della Real Sociedad. Questi i risultati di oggi:

Espanyol-Levante 1-3

Athletic Bilbao-Real Betis 1-0

Getafe-Eibar 19:30

Atletico Madrid-Real Valladolid 22:00