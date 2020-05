Il direttore sportivo de Nizza, Julien Fournier, ha rilasciato un’intervista al quotidiano l’Equipe. Fra gli argomenti trattati una possibile riapertura del calcio in Francia, rivelando anche un aneddoto sul presidente del Lione, Aulas, promotore proprio della ripresa in Francia. Qui le sue parole:

“Riaprire il campionato mi sembra un utopia. Prendere una decisione del genere in seguito alla sospensione di circa un mese fa mi sembra del tutto incosciente per la salute dei giocatori; i quali giocheranno in campionato, alcuni giocheranno le coppe europee, Penso che una polemica ora non abbia senso. E pensare che prima che Noël Le Graët (presidente della Federcalcio francese) non ha detto ad Aulas che la stagione bianca che sognava non sarebbe avvenuta, faceva addirittura una campagna per la fine anticipata del campionato.”