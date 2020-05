UFFICIALE – La Bundelsiga riparte: c’è la data del ritorno in campo

La notizia era già nell’aria, adesso è ufficiale: il Governo tedesco ha dato l’ok per la ripartenza del calcio in Germania. La data del ritorno in campo per Bundesliga e leghe minori è il 16 maggio, tra soli 9 giorni. Dopo lo stop della Ligue 1, è il primo campionato tra i principali in Europa ad aver preso una decisione ufficiale riguardo l’emergenza Covid-19; adesso si attendono i verdetti per Serie A, Premier League e Liga BBVA.