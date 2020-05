Barcellona – Venerdì riprenderanno gli allenamenti in campi separati

Anche il Barcellona riprenderà ad allenarsi individualmente a partire da questo venerdì e ovviamente seguendo tutti i protocolli stabiliti dalla Liga.

Si partirà con una seduta mattutina che inizierà alle 9:30 presso il Ciudad Deportiva Joan Gamper, dove verranno utilizzati il Campo Tito Vilanova, il Campo 2 e il Campo 3. La scelta di dividere i campi è proprio stata effettuata per far sì che i giocatori possano avere il giusto spazio per svolgere la loro attività rispettando le norme sulla distanza di sicurezza.

Inoltre, come emerge dal comunicato, i giocatori dovranno arrivare in sede già con la tenuta da allenamento indossata da casa così da poter accedere direttamente al campo.

Ovviamente una volta terminata la sessione torneranno alle loro case senza usufruire degli spogliatoi.