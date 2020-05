Mehdi Benatia ha lasciato un segno nel nostro campionato con la maglia di Roma e Juventus: infatti, il difensore algerino ha giocato per 4 anni nel nostro campionato vincendo 2 scudetti. Intervenuto oggi ai microfoni di Sky, Benatia ha parlato del goal di Koulibaly e di Inter-Juve, partita che ha fatto molto discutere in questi ultimi giorni. Queste le sue parole:

“Mi dispiace molto per aver perso Juve-Napoli: feci anche una bella partita difensiva ma persi KK sull’angolo e lui segnò. Quello fu un momento molto difficile per me: credevo che con il mio errore avevamo perso lo Scudetto e non riuscivo a dormire. Fortunatamente abbiamo vinto a Milano, ma io restai fuori: in quel momento restai malissimo per la scelta di Allegri, anche perché avevo giocato bene contro il Napoli. L’unico cambio fu Barzagli al posto mio e da quel giorno il rapporto con Allegri si è incrinato sempre di più”.