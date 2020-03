Live – Finito il primo tempo del Clasico: risultato in pareggio

Il primo tempo del Clasico di Spagna termina 0-0 dopo un primo tempo emozionante ed equilibrato, caratterizzato da tanta qualità in campo.

Le due compagini partono subito forte, inizialmente il gioco viene gestito dai Blancos. Dopo soli 10 minuti il direttore di gara è già chiamato in causa, e per un fallo ammonisce Vinicius Jr. che a centrocampo tira giù Semedo. Agonismo accesissimo, ma la prima occasione del match tarda ad arrivare.

L’occasione migliore arriva al 15′ ed è per il Real Madrid: sinistro in equilibrio precario di Kroos, la palla finisce alta sopra la traversa. Il tedesco avrebbe potuto fare di meglio. La partita continua ad essere accesa ed al 20′ minuto diverbio fra Carvajal e Jordi Alba con il terzino destro del Real ammonito .

Il match continua con azioni rocambolesche, tanto spettacolo per i tifosi sugli spalti, al 30′ minuto Messi su invito di Griezmann prova un rasoterra neutralizzato centralmente da Courtois; applaudono i tifosi sugli spalti.

Dopo solo 4 minuti viene chiamato ancora in causa Courtois, coast to coast di Arthur lanciato da Griezmann, sfugge a Kroos e conclude col mancino: grandissima risposta in uscita da parte del portiere belga.

Prova a rispondere Vinicius Jr. con un gioco di gambe e sinistro morbido, che non spaventa ter Stegen. Soluzione un po’ egoistica da parte del talento brasiliano.

Il primo tempo termina quindi in pareggio, tanto equilibrio e giocate di qualità.