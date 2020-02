Champions League – Il City ribalta il match e vince al Bernabeu

Questa sera il Bernabeu di Zidane ha ospitato il Manchester City di Guardiola.

Per i primi 45 minuti di gioco è dominio assoluto dei Citizens. È proprio l’attaccante a sorpresa Gabriel Jesus che sfiora il vantaggio su invito di De Bruyne, ma Courtois è attento e manda tutti al break sullo 0-0.

Nella ripresa però ingenuità dei Citizens che perdono la sfera e la regalano a Modric. Il croato apre per Vinicius che la mette al centro per Isco. Lo spagnolo trafigge Ederson con un preciso diagonale che manda il Real in vantaggio al 60esimo.

Risultato beffardo se fosse finita così visto l’approccio del City alla partita ed infatti al 78esimo arriva il pareggio di Gabriel Jesus.

All’83esimo Rigore per il Manchester City e De Bruyne non sbaglia!

Allo scadere del match rosso per Sergio Ramos che travolge Gabriel Jesus che termina l’1-2 al Bernabeu.