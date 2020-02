Champions League – Il Liverpool domina ma è l’Atletico a firmare l’1-0 al primo tempo

Al Wanda Metropolitano invece l’Atletico Madrid ospita i campioni in carica del Liverpool. Simeone sceglie Correa in appoggio a Morata. Klopp attacca col classico 4-3-3 e il trio Salah-Firmino-Mané. Subito in vantaggio i ragazzi di Simeone al 4º minuto: su un corner l’Atletico trova il cross in mezzo che finisce sui piedi di Fabinho ed, involontariamente, tocca e fa un assist per Saul che mette la palla in rete.

Al Signal Iduna Park si gioca l’andata di uno degli ottavi da chi ci si aspetta più spettacolo in Champions League. Da una parte il Borussia Dortmund super in forma con il baby prodigio Halaand, dall’altra una delle favorite per la vittoria finale, il Paris Saint Germain di Tuchel. Primo tempo che si è concluso però 0-0.