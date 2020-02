Sport – Scintille Messi-Abidal ma la colpa è di… Valverde!

Eric Abidal, dirigente del Barcellona, ha lasciato delle dichiarazioni al quotidiano Sport : “A causa di problemi interni fra alcuni calciatori e l’ex tecnico Ernesto Valverde siamo stati costretti a prendere una decisione del genere, si erano creati gravi problemi di comunicazione fra squadra e allenatore”. La replica social del capitano blaugrana Lionel Messi non si è fatta attendere che ha così commentato sul suo profilo instagram: “Non mi piacciono queste cose, tutti siamo responsabili delle proprie azioni. Siamo i primi a riconoscere quando qualcosa non va. Quando si tirano in ballo alcuni giocatori, bisogna fare i nomi e non sporcare tutti dicendo cose false”.