Esordio da ricordare per Krzysztof Piatek con la maglia dell’Hertha Berlino. L’ex attaccante del Milan ha segnato il gol dello 0-2 nella sfida contro lo Schalke 04 valevole per il terzo turno di DFB-Pokal. Purtroppo la rete del pistolero non è bastata per la qualificazione poiché i padroni di casa nel secondo tempo hanno prima riportato il match sul 2-2, poi ai tempi supplementari hanno completato la rimonta per il 3-2 finale.