Esordio bagnato ma fortunato per il neo allenatore blaugrana Quique Setien. Nonostante nella prima ora di gioco la porta sembrasse stregata, al 76′ il solito Lionel Messi regala i 3 punti ai catalani (con l’uomo in più per oltre 20 minuti di gioco) che riagganciano il Real Madrid in testa alla classifica a quota 43.